Un descuido y un susto: un fuerte choque terminó con daños materiales en un paso a nivel sobre ruta 92

Una distracción provocó un fuerte choque por alcance entre dos camionetas. A pesar del impacto, los siete ocupantes resultaron ilesos y decidieron continuar sus viajes.

Hoy 12:40

Lo que prometía ser un viaje tranquilo de fin de semana por las rutas santiagueñas estuvo a punto de convertirse en un desastre. Minutos después de las 09:00 de la mañana de este sábado, un accidente de tránsito en las cercanías del Paso Nivel de la Ruta Provincial N° 92 movilizó a las fuerzas de seguridad de Colonia Dora.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El incidente, caratulado inicialmente como choque por alcance, involucró a dos camionetas de alta gama y a un total de siete personas, entre ellas un menor de edad.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Según el informe policial de la Comisaría 42, una camioneta Chevrolet S10 gris, conducida por Fernando Javier Pieretti (43), oriundo de Charata, Chaco, circulaba con sentido Este a Oeste. Pieretti viajaba acompañado por dos mujeres de 41 y 65 años con destino a la provincia de Córdoba.

Al cruzar el paso nivel, el conductor sintió un violento impacto en la parte trasera de su vehículo que lo obligó a maniobrar hacia la banquina. El responsable del golpe fue una camioneta Fiat Toro blanca, manejada por Silvina Berraute (45), vecina de la ciudad de Bandera.

Al ser consultada por los efectivos policiales sobre la mecánica del accidente, Berraute fue honesta: una distracción al volante le impidió advertir que la S10 circulaba delante, impactándola de lleno. En su vehículo viajaban también dos adultos y un niño de 8 años.

Te recomendamos: Motociclista grave tras chocar con un cerdo suelto en la Ruta 7

A pesar de la magnitud del choque en una zona crítica como el paso nivel, el destino quiso que no hubiera heridos. El personal policial, junto a efectivos de Seguridad Vial, ofrecieron asistencia médica inmediata a todos los involucrados.

Sin embargo, en un giro poco habitual, los protagonistas de la colisión declinaron la atención médica y la realización de trámites judiciales en el momento. "Estamos apurados y queremos continuar el viaje", fue la respuesta de los conductores a las autoridades, optando por resolver mediante los seguros de manera privada para no retrasar sus itinerarios hacia Córdoba y Bandera.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría 42 y de Seguridad Vial, quienes controlaron el tránsito para evitar nuevos incidentes en una arteria clave.