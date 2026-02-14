Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1

El piloto argentino tuvo muy buenos resultados durante los primeros tests de pretemporada en Bahréin.

Hoy 12:51

El piloto argentino Franco Colapinto completó esta semana los primeros ensayos de pretemporada de la Fórmula 1 en el Circuito Internacional de Bahréin, donde fue de menor a mayor y terminó con muy buenas sensaciones de cara a un 2026 que lo tendrá como piloto oficial.

De un inicio complicado a un viernes alentador

La actividad no comenzó de la mejor manera para el argentino. El miércoles provocó la primera bandera roja de la temporada y finalizó 18° entre los 18 pilotos que salieron a pista. El jueves no tuvo participación, pero el viernes mostró una clara recuperación.

En la jornada final disputó ambas sesiones y se destacó con un sólido octavo puesto, además de completar más de 100 vueltas, un dato clave pensando en la adaptación y el desarrollo del auto.

Confianza en el Alpine A526

Colapinto pudo afianzar su confianza al mando del Alpine F1 Team A526, el monoplaza con el que competirá esta temporada y que, según las primeras impresiones, tiene potencial para ubicarse en zona de puntos al menos en las primeras fechas del calendario.

Estos ensayos son especialmente importantes para el joven argentino, ya que por primera vez en su carrera puede realizar una pretemporada completa como piloto titular, con el mismo tiempo de preparación que sus rivales para adaptarse al auto y trabajar en la puesta a punto.

Lo que viene en Bahréin

La actividad continuará la próxima semana, nuevamente en Sakhir, con los últimos tests de pretemporada. Las pruebas se desarrollarán del miércoles 18 al viernes 20, con el mismo cronograma: una sesión diurna de 4 a 8 de la mañana (hora argentina) y otra de 9 a 13.

Será la última oportunidad para ultimar detalles antes del arranque oficial del campeonato.

El inicio del campeonato

La temporada 2026 de la Fórmula 1 comenzará oficialmente a principios de marzo con el Gran Premio de Australia, que se disputará en el tradicional circuito de Albert Park.

Con kilómetros acumulados, mayor confianza y un auto competitivo, Colapinto empieza a ilusionarse con un año en el que buscará consolidarse en la categoría reina del automovilismo mundial.