Tolerancia cero al ruido: secuestran una moto tras "revolucionar" la noche en Añatuya

Un joven de Los Juríes terminó a pie luego de que el estruendo de su escape libre alertara a la policía en plena zona céntrica.

Hoy 13:16

El silencio de la medianoche en la Capital de la Tradición se vio interrumpido por el rugido de un motor modificado, pero la imprudencia duró poco. En un operativo de control preventivo, personal de la Departamental 13 procedió al secuestro del motovehículo, cuyo escape libre de competición, violaba las normas de convivencia y la Ley Nacional de Tránsito.

El operativo

Cerca de las 00:00 horas, mientras las patrullas recorrían la zona de la Plazoleta Zorrilandia, los uniformados divisaron una motocicleta Corven Energy 110cc de color rojo que destacaba no solo por su estética, sino por el ensordecedor ruido de su caño de escape.

Al interceptar al conductor, identificado como un joven de 25 años de apellido Pérez, con domicilio en el barrio Matadero de la ciudad de Los Juríes, la situación se complicó aún más para el infractor.

Según informaron fuentes policiales, al momento de la entrevista, Pérez no solo admitió ser el propietario del vehículo "preparado" para hacer ruido, sino que no contaba con la documentación obligatoria para circular por la vía pública.

"Estos operativos buscan garantizar el descanso de los vecinos y la seguridad vial, retirando de circulación vehículos que no cumplen con los estándares sonoros ni legales establecidos", señalaron las autoridades.

Ante la falta de papeles y la clara infracción sonora, el rodado fue retenido de inmediato. La motocicleta permanecerá bajo custodia en la base de la Departamental hasta que su propietario regularice su situación documental y, posiblemente, adecúe el vehículo a las normas de emisión de ruido permitidas.