Rosario Central le ganó a Barracas con otro golazo de Di María

Por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol, el Canalla se impuso por 2 a 0 en el Gigante de Arroyito.

15/02/2026

No era fácil el partido para Central. Barracas llegaba a Rosario con un invicto de 10 partidos como visitante y tres triunfos al hilo contra el Canalla. Encima, en el Gigante de Arroyito, los de Insua había conseguido tres victorias en cuatro presentaciones. Todo esto, encima, potenciado por un andar irregular del equipo de Almirón, que hasta anoche dividía resultados, con uno ganado, dos empatados y otro perdido.

Pero esta vez el local pudo cortar el maleficio. En un partido que siempre manejó y lo fue jugando de menor a mayor, se terminó imponiendo principalmente por la jerarquía de Di María. Fideo apareció para protagonizar casi todas las jugadas más peligrosas de Central e, indirectamente, fue importante para que su equipo abriera el marcador. A los 13’ del ST, apareció por el segundo palo para estrellar la pelota en el travesaño, pero de ahí nació la segunda jugada: centro de Sánchez y cabezazo de Copetti. Habilitado milimétricamente, el VAR terminó confirmando la ventaja.

Antes y después hizo de todo un poco. Hasta un golazo. Angelito remató de media distancia, pero lo que mejor hizo fue el último pase entre mil piernas de un Barracas que defendió con una línea de tres centrales que siempre se convirtió en una de cinco, con laterales bien bajos. El ídolo rosarino hizo que sus compañeros siempre llegaran lanzados hasta la línea de fondo. Si el Canalla no lo terminó definiendo antes fue porque le faltó la puntada final, ya sea por impericias o por buenas atajadas de Miño, el arquero y mejor valor que tuvo Barracas.

Más allá de esto, el Guapo se acordó demasiado tarde de intentar atacar y casi nunca lo hizo. Con un plantel muy conservador, cuando recibió el gol pareció perder todos los papeles. La ventaja no hizo más que potenciar a Central y a minimizar lo poco que hizo Barracas, un equipo que esta vez fue demasiado mezquino y que casi nunca pudo poner en problemas a Ledesma. El desarrollo siempre estuvo más para el 2-0 con el golazo de Angelito, que la picó ante la salida de Miño, que del 1-1 que nunca llegó.