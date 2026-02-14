Ingresar
En vivo: el Rosario Central de Di María enfrenta a Barracas Central con el objetivo de sumar de a tres

El Canalla recibe al Guapo por la quinta fecha del Torneo Apertura.

Hoy 21:30

Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será televisado por TNT Sports, con arbitraje de Pablo Echavarría y Nicolás Ramírez a cargo del VAR.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Club Atlético Barracas Central

