En vivo: el Rosario Central de Di María enfrenta a Barracas Central con el objetivo de sumar de a tres

El Canalla recibe al Guapo por la quinta fecha del Torneo Apertura.
Rosario Central y Barracas Central se enfrentarán este domingo desde las 22.00 en el Gigante de Arroyito, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro será televisado por TNT Sports, con arbitraje de Pablo Echavarría y Nicolás Ramírez a cargo del VAR.
