Ávalos superó a dos delanteros históricos en un importante ranking de Independiente

Tras el gol en el triunfo 2-0 ante Lanús por el Torneo Apertura, el delantero paraguayo pasó a dos nombres propios de peso en el Rojo.

Hoy 13:33

Gabriel Ávalos atraviesa su mejor momento en Independiente. El delantero paraguayo, que supo convivir con cuestionamientos desde su llegada, volvió a ser determinante en el triunfo 2-0 ante Lanús en el Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la quinta fecha del Torneo Apertura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con su nuevo festejo, Ávalos alcanzó los 24 goles en 89 partidos con el Rojo. De esta manera superó los 23 tantos que marcaron Sergio Agüero y Diego Forlán en Avellaneda, igualó la línea de Leonel Núñez y quedó a solo dos de Federico Mancuello, quien cierra el top ten de goleadores del club en el siglo XXI con 26 conquistas.

El tanto frente al Granate llegó desde arriba, con un frentazo preciso tras un envío de Lautaro Millán. No solo sirvió para asegurar el resultado, sino que ratificó el gran presente del centrodelantero desde la llegada de Gustavo Quinteros, ciclo en el que elevó notablemente su rendimiento y su influencia en el equipo.

En el actual campeonato, Ávalos ya suma dos goles y dos asistencias. Su anterior grito había sido en Rosario, en el empate 1-1 frente a Newell's Old Boys por la segunda fecha.

Ante Lanús fue reemplazado a los 43 minutos del complemento por Walter Mazzantti y se retiró bajo un aplauso cerrado de los hinchas, reconocimiento a un presente que combina eficacia, sacrificio y liderazgo.

Referente y pieza clave

A los 35 años, Ávalos demuestra que todavía tiene mucho para dar. Se consolidó como pieza central en el esquema del entrenador y como uno de los nombres propios capaces de seguir escalando en la tabla histórica del club.

La victoria reafirmó el invicto de Independiente en el campeonato (dos triunfos y tres empates), que lo mantiene segundo en la Zona A con 9 puntos. En la próxima jornada, el Rojo visitará a Independiente Rivadavia en Mendoza, el jueves 19 de febrero a las 19:30, con la ilusión intacta y su goleador en estado de gracia.