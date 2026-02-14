Alpine analizó el desempeño de Colapinto en los test de pretemporada: qué dijo el director general

El argentino fue uno de los protagonistas principales del trabajo probando el A526 en pista y finalizó con un sólido registro competitivo dentro del marco de los ensayos.

Alpine F1 Team completó este viernes una exigente semana de pruebas de pretemporada en el Circuito Internacional de Bahréin, con Franco Colapinto como uno de los grandes protagonistas. El objetivo fue claro: sumar la mayor cantidad de datos posibles para optimizar los monoplazas de cara al inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El director general del equipo, Steve Nielsen, definió los tres días de actividad como “mayoritariamente positivos”, aunque remarcó que estuvieron cargados de aprendizaje.

Más de 300 vueltas y mucho por analizar

“La pretemporada fue muy ocupada para el equipo. Creo que fueron 318 vueltas en los tres días, 144 de ellas hoy con Franco, así que fueron jornadas muy intensas”, resumió Nielsen tras el cierre de la actividad.

En su mejor jornada, Colapinto registró un tiempo de 1m36s874, que lo dejó a 2s956 del líder de la sesión, George Russell. Más allá del cronómetro, el foco estuvo puesto en la recopilación de información y en comprender el comportamiento de los nuevos autos bajo el reglamento 2026.

“En su mayor parte fueron positivas. Tuvimos tropiezos, como todos los demás en la F1 y en estos tests de pretemporada, porque estamos aprendiendo con estos autos nuevos tan complejos, pero en su mayoría fue algo positivo para nosotros”, explicó el responsable de la escudería.

Un inicio con contratiempos

El arranque de la semana no fue ideal. En la primera jornada, Colapinto sufrió una falla técnica atribuida a un error interno del equipo, lo que lo obligó a detenerse en pista y redujo considerablemente su actividad matutina.

Sin embargo, el equipo logró recuperarse y cerrar el programa previsto, priorizando la acumulación de kilómetros y datos en un contexto donde la ingeniería de los nuevos monoplazas resulta más compleja que en temporadas anteriores debido al reglamento más riguroso establecido por la FIA.

Lo que viene antes de Australia

El trabajo realizado en Bahréin será clave de cara a la segunda serie de pruebas, que se desarrollará la próxima semana en el mismo trazado, antes del inicio oficial del calendario con el Gran Premio de Australia, previsto para marzo.

En ese sentido, Nielsen fue claro respecto al objetivo inmediato: “Seguir presionando, seguir acumulando experiencia y aprender más sobre cómo conducir estos autos nuevos increíbles”.

Para Colapinto y Alpine, la base está sentada. Ahora, el desafío será transformar ese aprendizaje en rendimiento cuando se apaguen los semáforos en el arranque de la temporada.