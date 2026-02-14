El descargo del tenista argentino que fue suspendido por apuestas: “Cometí dos errores”

Hernán Casanova fue multado por la ITIA tras una investigación y deberá cumplir con la suspensión prevista.

Hoy 14:04

El tenis argentino recibió un fuerte impacto en las últimas horas: Hernán Casanova fue sancionado por la International Tennis Integrity Agency (ITIA) por infringir el Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

El jugador de 32 años deberá cumplir una suspensión de dos meses, que comenzó a regir el 4 de febrero y se extenderá hasta el 3 de abril de 2026. Durante ese período no podrá jugar, entrenar ni asistir a ningún evento autorizado por los organismos miembros de la ITIA, entre ellos la ATP, la ITF, la WTA, Tennis Australia, la Fédération Française de Tennis, Wimbledon y la USTA.

Los motivos de la sanción

Según el comunicado oficial, Casanova admitió haber apostado en numerosos partidos de tenis —sin participación ni influencia directa en los encuentros— entre 2023 y 2025, lo que constituye una violación del TACP. Además, reconoció un incumplimiento adicional en 2024 por no reportar un posible caso de corrupción.

La sanción incluye una multa de 2.000 dólares, de los cuales 1.500 quedan en suspenso. La investigación determinó que no hubo arreglo de partidos en los que el argentino estuviera involucrado, aunque el reglamento es estricto respecto a cualquier tipo de apuesta vinculada al deporte.

Casanova, que alcanzó el puesto 221 del ranking mundial en octubre de 2022, su mejor marca personal, aceptó la penalidad impuesta por la agencia.

El descargo del jugador

A través de sus redes sociales, el tenista explicó la situación y asumió la responsabilidad. “El 3 de febrero fui comunicado por la ITIA y voy a estar suspendido por dos meses + 500 dólares, por dos errores que cometí: apostar en una página por diversión en partidos de Grand Slam y no informar posibles sospechas o posible arreglo de un partido. Claramente acepté mi error y suspensión”, escribió.

Además, dejó un mensaje dirigido a los jóvenes que comienzan su carrera profesional: “Lean y se informen bien sobre el programa de anticorrupción, porque el mínimo error se paga”. Y cerró con una frase optimista: “Van a ser dos meses de aprendizaje y sin duda voy a volver más fuerte”.

Un sistema cada vez más estricto

El caso vuelve a poner el foco en el férreo control que ejerce la ITIA sobre las apuestas deportivas en el tenis profesional. El organismo independiente fue creado para promover y salvaguardar la integridad de las competencias y mantiene tolerancia cero frente a cualquier conducta que pueda poner en riesgo la transparencia del circuito.

Tras cumplir la sanción, Casanova quedará habilitado para regresar a la competencia en abril, con el desafío de retomar el ritmo y reconstruir su imagen dentro del circuito profesional.