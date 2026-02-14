En el inicio del fin de semana largo de carnaval murió un joven de 20 años tras un choque frontal en la ruta 2

Un joven de 20 años murió tras perder el control de su camioneta y chocar de frente contra otro vehículo en la Ruta 2, a la altura de Castelli, en el inicio del fin de semana largo de Carnaval, que registra intenso tránsito hacia la costa atlántica.

Un joven de 20 años murió este sábado por la mañana tras protagonizar un choque frontal entre dos camionetas en la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 191, cerca de la localidad bonaerense de Castelli. El siniestro ocurrió en la primera jornada del fin de semana largo por Carnaval, cuando miles de turistas se dirigían hacia la costa atlántica.

Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Sebastián Traverso, quien conducía una Ford EcoSport en dirección a la Ciudad de Buenos Aires. Por causas que aún se investigan, el joven perdió el control del vehículo, cruzó el cantero central y chocó de frente contra una Toyota Hilux que circulaba en sentido contrario con dos ocupantes.

Los tres involucrados fueron trasladados al hospital de Castelli. Allí se confirmó el fallecimiento del conductor de la EcoSport, mientras que los otros dos ocupantes resultaron heridos con lesiones de distinta consideración.

Operativo y causa judicial

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, personal de Aubasa, efectivos policiales y ambulancias del sistema de salud local. Durante varias horas, la circulación permaneció reducida a un solo carril para facilitar las pericias accidentológicas.

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la fiscalía de Castelli, dirigida por el fiscal Bruno Hermosa, quien ordenó las actuaciones para determinar las circunstancias exactas del siniestro.

Las primeras versiones indican que las condiciones climáticas eran favorables y que una mala maniobra habría provocado el impacto frontal.