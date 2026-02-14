Crece la presión sindical sobre la CGT para que convoque a un paro general contra la reforma laboral

Gremios industriales y estatales presionan a la CGT para que convoque a un paro general con movilización al Congreso, en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno busca aprobar en la Cámara de Diputados.

Hoy 16:06

La tensión dentro del movimiento obrero se profundiza ante el avance de la reforma laboral en el Congreso. Diversos gremios industriales y estatales intensificaron su presión sobre la Confederación General del Trabajo para que convoque a un paro general con movilización, en rechazo al proyecto que el oficialismo busca aprobar en la Cámara de Diputados.

Sindicatos como la Unión Obrera Metalúrgica, la Asociación de Trabajadores del Estado, la Federación de Aceiteros y las dos Central de Trabajadores de la Argentina sostienen que “sobran motivos para llamar a una huelga” y advierten que no será posible frenar la iniciativa sin un plan de lucha nacional.

Reforma laboral: el proyecto avanza hacia Diputados

La iniciativa obtuvo media sanción en el Senado con 42 votos a favor y 30 en contra. El Gobierno apunta ahora a sostener el texto en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, donde buscará dictamen y tratamiento en el recinto durante los próximos días.

Antes de la votación en la Cámara Alta, la CGT había logrado introducir modificaciones al proyecto original, entre ellas la continuidad de las cuotas solidarias sindicales y la eliminación del artículo que reducía aportes patronales destinados a las obras sociales.

Sin embargo, sectores del sindicalismo consideran que esos cambios no alcanzan y reclaman una postura más confrontativa de la central obrera.

Furlán, Aguiar y Yofra reclaman una huelga nacional

El secretario general de la UOM, Abel Furlán, cuestionó la estrategia dialoguista de la CGT y anticipó que su gremio pedirá formalmente la convocatoria a un paro general con movilización durante el debate en Diputados.

“Creemos que no había nada para negociar en esos artículos porque implican una pérdida de derechos para los trabajadores. Vamos a solicitar una huelga general”, afirmó.

Desde ATE, su titular Rodolfo Aguiar coincidió en la necesidad de una medida de fuerza nacional. “Están dadas todas las condiciones y sobran motivos para convocar a un paro”, sostuvo.

En la misma línea, el secretario general de la Federación de Aceiteros, Daniel Yofra, advirtió que sin un plan de lucha será difícil frenar la ley. “Ojalá la CGT reaccione antes del tratamiento en Diputados”, expresó.

Movilizaciones y plan de lucha en todo el país

Mientras la conducción de la CGT mantiene una postura cautelosa, el Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las CTA, entre otros— anunció un plan de acción que incluye paros, protestas y movilizaciones en distintas provincias.

El espacio anticipó que realizará una movilización al Congreso el día en que la reforma laboral sea tratada en Diputados, con el objetivo de presionar a los legisladores y frenar la aprobación del proyecto.

A la medida de fuerza se sumarían otros gremios, entre ellos la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, la Federación Gráfica Bonaerense, la Asociación Obrera Minera Argentina, sindicatos molineros, docentes universitarios y trabajadores viales.

En este escenario, el debate por la reforma laboral no solo se juega en el Congreso, sino también en la calle, donde el sindicalismo busca mostrar su capacidad de movilización y condicionar el resultado legislativo.