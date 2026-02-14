Piloto colombiano captó “el mejor video de un OVNI jamás vista” y reavivó el debate mundial

El registro fue realizado, a 12.500 pies, en 2022 por el aviador Jorge Arteaga mientras sobrevolaba Antioquia. La filmación se viralizó y especialistas en ufología aseguran que no presenta signos de manipulación digital.

Hoy 17:44

Un vuelo rutinario sobre el cielo de Colombia terminó convirtiéndose en uno de los episodios más comentados del fenómeno OVNI en los últimos años. El protagonista fue el piloto Jorge Arteaga, quien en 2022 registró con su cámara un objeto no identificado mientras volaba a unos 12.500 pies de altura.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El episodio ocurrió cuando la aeronave sobrevolaba la región de Antioquia. Según relató el piloto tiempo después, el objeto llamó su atención por su forma y su comportamiento en el aire. No tenía alas visibles, tampoco mostraba un sistema de propulsión evidente ni dejaba estela, lo que lo llevó a acercarse lo suficiente para obtener imágenes más precisas.

El resultado fue un video nítido en el que se observa una estructura alargada, de apariencia metálica o brillante, desplazándose a gran velocidad. El material comenzó a circular en ámbitos vinculados a la aviación, pero rápidamente se viralizó en redes sociales y plataformas digitales, donde acumuló millones de reproducciones.

El registro generó debates intensos y análisis cuadro por cuadro. Para muchos entusiastas del fenómeno, la claridad de la imagen y la cercanía del objeto lo diferencian de otros videos históricos, que suelen ser borrosos o demasiado lejanos para permitir una evaluación precisa.

Uno de los puntos más controvertidos fue la supuesta confirmación de autenticidad del material. Referentes del ámbito ufológico aseguraron que el video no presenta indicios de manipulación digital y que correspondería a un registro real tomado en pleno vuelo, lo que alimentó las especulaciones sobre la naturaleza del objeto.

El propio Arteaga señaló que, con su experiencia como piloto, descarta que se tratara de un avión convencional o de un globo aerostático. Según explicó, ni la forma ni el desplazamiento coinciden con ningún tipo de aeronave que haya visto previamente.

El caso se suma a un contexto internacional en el que los fenómenos aéreos no identificados volvieron a ocupar un lugar central en la agenda pública. Informes oficiales, audiencias legislativas en distintos países y la difusión de archivos militares desclasificados contribuyeron a que cada nuevo registro sea analizado con una combinación de fascinación y escepticismo.