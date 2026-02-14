Grave denuncia de vecinos por animales sueltos en la Ruta Provincial 7

Habitantes de la zona de El Malacara alertan sobre el peligro constante que representan bovinos, ovinos y caprinos sueltos en la calzada y exigen controles urgentes.

Hoy 18:24

Vecinos del departamento Taboada manifestaron su profunda preocupación por la reiterada presencia de ganado suelto sobre la Ruta Provincial N° 7, a la altura del paraje El Malacara. Según denunciaron, la situación se repite desde hace tiempo sin que se adopten medidas efectivas para prevenir posibles tragedias.

De acuerdo con los testimonios, vacas, ovejas y cabras deambulan libremente por la cinta asfáltica, obligando a los conductores a realizar maniobras bruscas para evitar embestir a los animales. “Cada vez que cae la tarde es un peligro. No sabemos con qué nos vamos a encontrar en la ruta”, señalaron pobladores que transitan diariamente por el sector.

Los vecinos remarcan que la responsabilidad recae en los propietarios de los establecimientos ganaderos, quienes deben garantizar el correcto cerramiento de sus campos. Además, solicitan mayor presencia policial y controles preventivos para resguardar la seguridad vial y evitar accidentes que podrían tener consecuencias fatales.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta y espera una pronta intervención de las autoridades antes de que la amenaza latente se convierta en una tragedia.