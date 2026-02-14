Añatuya: reconocido delincuente intentó forzar un negocio y amenazó a su propietaria

El violento episodio ocurrió en el barrio La Merced. El sujeto llegó armado con un hierro con punta y fue localizado por la policía a pocos metros del lugar.

Hoy 18:33

Lo que parecía ser una mañana tranquila de sábado se transformó en una pesadilla para Marcela Coman, una vecina de 51 años del Barrio La Merced. Minutos antes del mediodía, la inseguridad volvió a golpear a la puerta —literalmente— de su comercio ubicado en Av. Aristóbulo del Valle y casi Dra. Morales.

Según informaron fuentes policiales, el protagonista del violento episodio fue un sujeto identificado como Paez, alias "Monito", un joven cuyo nombre ya es recurrente en los pasillos de la Comisaría 41. Alrededor de las 11:45, "Monito" se presentó en el local de Coman y, en un rapto de violencia, comenzó a golpear las rejas con la intención de irrumpir en el inmueble.

La situación escaló rápidamente cuando el atacante extrajo un arma blanca de fabricación casera (un hierro con punta) con la que comenzó a proferir insultos y graves amenazas contra la integridad física de la comerciante.

Alertados por la Sala de Monitoreo, los efectivos de Prevención se desplazaron de inmediato al lugar. Tras entrevistar a la víctima, quien se encontraba visiblemente afectada por el ataque, los uniformados localizaron al sospechoso en su domicilio, ubicado a apenas dos casas de distancia del escenario del conflicto.

"El sujeto, lejos de mostrar resistencia ante la autoridad, optó por una actitud conciliadora de último momento, manifestando a los agentes que 'ya no causaría más disturbios' en la zona", detallaron las fuentes.

A pesar de la supuesta promesa de buen comportamiento del "Monito", la policía invitó formalmente a la damnificada a radicar la denuncia penal correspondiente en la Comisaría 41. Por ahora, el barrio recuperó una calma tensa, mientras los vecinos expresan su preocupación por la cercanía entre la víctima y el victimario.