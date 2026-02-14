Ingresar
La escuelita La Victoria FC se destacó en torneo infantil en Capital

La escuelita loretana se consagró campeona en la categoría 2017 y obtuvo el subcampeonato en 2013 y 2019, en el certamen organizado por Niños Unidos.

Hoy 18:38
Escuelita de futbol

Los equipos de la escuelita de fútbol La Victoria FC participaron del Torneo de Fútbol Infantil 2026, organizado por la escuela Niños Unidos de la ciudad Capital, que se desarrolló en la cancha del club Club Comunicaciones.

Escuelita de futbol Escuelita de futbol

La delegación de Loreto tuvo una destacada actuación: se consagró campeona en la categoría 2017 y logró el subcampeonato en las categorías 2013 y 2019, demostrando un gran nivel futbolístico y compromiso deportivo.

Escuelita de futbol Escuelita de futbol

Tanto la organización como los equipos participantes resaltaron el clima de amistad y compañerismo que se vivió durante toda la competencia, donde primó el respeto y la integración entre los niños.

Escuelita de futbol Escuelita de futbol

La escuelita La Victoria FC está a cargo de los profesores Erika Cabañez, Alejandro Coronel, Jorgelina Rodríguez, Walter Coria y Mauricio Villalba, quienes celebraron el desempeño de sus dirigidos y destacaron el esfuerzo y acompañamiento de las familias durante el torneo.

