La recolección de residuos funcionará con normalidad durante el feriado de Carnaval

La Municipalidad de la Capital confirmó que los camiones recolectores recorrerán los barrios según el cronograma habitual, tanto en la mañana como en la tarde del lunes 16.

14/02/2026

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital comunicó que el lunes 16, dia no laborable, por la festividad de Carnaval, el servicio de recolección de residuos domiciliarios funcionará de manera habitual, cumpliéndose el cronograma semanal.

Por lo tanto, el personal de Servicios Urbanos realizará los recorridos con los camiones recolectores en todos los barrios, en los horarios del turno mañana, a partir de las 7, y por la tarde, desde las 19 horas.

En tanto, durante la jornada del martes 17 se cumplirá con el resto de los trabajos de limpieza de la ciudad, como el barrido de calles.

Tambien, se recordó a los vecinos que se deben sacar los residuos correctamente embolsados minutos antes del paso del camión recolector, evitando colocar vidrios o restos de botellas sin su debido envoltorio en papeles o cartones.