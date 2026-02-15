Abren las inscripciones para el nuevo jardín Papa Francisco en la Capital

Desde el 18 de febrero, los vecinos podrán inscribir a sus hijos de 3, 4 y 5 años en el jardín N° 27, que contará con orientación ecológica y espacios educativos modernos.

14/02/2026

La Subsecretaría de Educación de la Municipalidad de la Capital informó que a partir del miércoles 18 de febrero las inscripciones para el nuevo jardín de infantes municipal N° 27 Papa Francisco será en el local escolar, ubicado en avenida Colón y Perito Moreno del barrio Saint Germés.

El horario de atención será de 9 a 12 y 14 a 17 para los cupos disponibles de las salas de 3, 4 y 5 años. El jardín de infantes se suma a la oferta educativa con una orientación ecológica que será llevada adelante por directivos y personal especializado, ratificando un compromiso integral con la sustentabilidad ambiental del municipio.

La incorporación de energías alternativas, el uso eficiente del agua, la producción agroecológica y la reutilización de materiales se articulan como prácticas responsables que fortalecen la educación en valores y el cuidado del ambiente desde la primera infancia.

En el edificio se promoverá la energía solar con el uso de luminarias alimentadas por paneles solares, se reduce el consumo eléctrico convencional y se promueve el uso de fuentes renovables y limpias. También el uso de la energía eólica con un molino de viento para el bombeo de agua que permite el funcionamiento del sistema de riego sin consumo de energía eléctrica y aprovecha la fuerza natural del viento.

Asimismo, tendrá una gestión sustentable del agua con la recolección de agua de lluvia en un depósito para el riego por goteo y aspersión y así disminuir el uso de agua potable. Se incorporará la experiencia de la producción agroecológica con una huerta orgánica educativa, con cultivo sin agroquímicos y para el aprendizaje ambiental y alimentación saludable.

El nuevo edificio contará con un circuito para educación vial, un polideportivo techado, un anfiteatro, salas de informática, ludoteca, laboratorio, plaza de juegos y salones de usos múltiples.