Con un sorprendente video, el Patrón Bermúdez llenó de elogios al Changuito Zeballos: “Hace cosas increíbles”

Alejado de la diaria del Consejo de Fútbol, el exjugador grabó un mensaje desde sus redes sociales dedicado al delantero santiagueño.

Hoy 12:50

Mientras Boca Juniors se prepara para enfrentar a Platense por la quinta fecha del Torneo Apertura, una inesperada muestra de apoyo sacudió las redes sociales. El destinatario fue Exequiel Zeballos, quien atraviesa una lesión muscular y no estará presente en La Bombonera.

El mensaje llegó de parte de Jorge Bermudez, histórico exdefensor del Xeneize y exintegrante del Consejo de Fútbol durante la gestión de Juan Roman Riquelme. Alejado actualmente del club, el Patrón publicó un video sin contexto previo en el que no escatimó elogios para el “Changuito”.

“La principal fuente de esperanza”

“Se ha convertido en la principal fuente de esperanza futbolística y deportiva de nuestro plantel”, afirmó Bermúdez en sus redes.

El colombiano destacó la evolución del delantero y remarcó su humildad. “Hace cosas increíbles, fantásticas. Siempre lo ha hecho. Pero solamente la confianza, la regularidad y el tener lugar es lo que le faltó hace algunos años atrás. Se ha ganado el corazón de todos, especialmente el mío”, expresó.

También subrayó su vínculo personal con el jugador: “Es una tremenda persona, lo conozco. Es sencillo, ama al club, el Mundo Boca. Cuando tuve la oportunidad de abrazarlo, le pedí que no cambiara nunca”.

El recuerdo de la lesión y el presente

Bermúdez recordó además la grave lesión que Zeballos sufrió en la Copa Argentina 2022 ante Club Agropecuario Argentino, un episodio que frenó su crecimiento en aquel momento.

“Cuando tuvo esa gran chance, lamentablemente sufrió una lesión que lo marginó de su talento y de su velocidad”, señaló el exdefensor.

Actualmente, el atacante santiagueño se recupera de una lesión muscular grado 2-3 en el bíceps femoral izquierdo, que ya lo dejó afuera del partido ante Velez Sarsfield y también lo marginará frente a Platense, Racing Club, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy y Gimnasia y Esgrima de Mendoza.

En medio de su recuperación, el espaldarazo público del Patrón se convirtió en una señal de respaldo fuerte para uno de los jugadores más queridos por el hincha xeneize.