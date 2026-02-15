“Hermosa sorpresa”: el detalle de Maxi López para Daniela Christiansson

La modelo compartió fotos del regalo que recibió del exjugador y desató comentarios de sus seguidores.

Hoy 18:12

Maxi López y Daniela Christiansson no dejaron que la distancia les impidiera celebrar el Día de los Enamorados, ya que la modelo continúa en Suiza cuidando a sus dos hijos, mientras que él está en Argentina por su participación en MasterChef Celebrity (Telefe).

En este contexto, el exfutbolista le hizo llegar a su novia un ramo de distintas clases de flores rojas como rosas, claveles y gerberas.

“Volviendo a casa con una hermosa sorpresa”, escribió ella en la historia donde mostró el gesto que tuvo Maxi.

Posteo

Por otro lado, el ex de Wanda Nara también le dedicó un tierno posteo en sus redes sociales por la fecha: “Feliz día de los enamorados, mi amor por siempre”.

Este mensaje, lo acompañó con un carrusel de fotos de ambos en distintos momentos de la relación. “12 años, amor de mi vida”, le respondió ella conmovida.