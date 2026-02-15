Se busca a Mango, un gatito perdido en Villa del Carmen

Se llama Mango, tiene aproximadamente 3 meses, es pequeño y se perdió el 12 de febrero alrededor de las 5 de la mañana en , Mza 11, Lote 7, Sector 500 viviendas.

Hoy 18:17

El cachorro responde a su nombre y es muy importante para su familia, que lo está buscando desesperadamente.

Cualquier información sobre su paradero puede comunicarse a los siguientes números: 3856096292 o 3854093675.

Se solicita colaboración de vecinos y vecinos de zonas cercanas para ayudar a localizar a Mango y devolverlo a su hogar.