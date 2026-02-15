Cómo quedó el historial de Gimnasia vs. Estudiantes tras el empate

El Lobo y el Pincha empataron 0-0 por el Apertura 2026 y el duelo volvió a mover la historia de una rivalidad centenaria. Estudiantes sigue arriba en el historial general.

Hoy 19:45

En el Estadio Juan Carmelo Zerillo, Gimnasia y Esgrima La Plata y Estudiantes de La Plata empataron 0 a 0 en una nueva edición del clásico de la ciudad, por el interzonal de la fecha 5 del Liga Profesional de Fútbol 2026. El resultado no modificó la supremacía histórica del Pincha, que continúa arriba en el mano a mano más tradicional de La Plata.

El primer cruce oficial entre ambos se jugó el 27 de agosto de 1916, en la era amateur, por un campeonato organizado por la Asociación Argentina de Football. Aquella tarde el Tripero ganó 1 a 0 gracias a un gol en contra de Ludovico Pastor. Ya en el profesionalismo, el estreno también fue para Gimnasia: 3 a 2 como visitante el 18 de octubre de 1931. Desde entonces, el clásico creció hasta transformarse en uno de los duelos más pasionales del fútbol argentino.

En números globales, el clásico platense suma 191 partidos oficiales entre amateurismo y profesionalismo en Primera División. Estudiantes ganó 69 encuentros, Gimnasia se impuso en 51 y empataron en 71, por lo que el Pincha mantiene una ventaja de 17 partidos en el historial. Además, se enfrentaron en cuatro series de eliminación directa: Estudiantes avanzó en la Copa Británica 1945 y en la Copa Sudamericana 2014, mientras que el Tripero festejó en la Copa Centenario 1993.

El antecedente inmediato previo al empate había sido en diciembre de 2025, cuando Estudiantes ganó 1 a 0 en semifinales del Clausura y luego terminó campeón tras superar a Racing Club por penales. El nuevo capítulo dejó el marcador en blanco, pero volvió a confirmar que el clásico platense sigue escribiendo páginas intensas en una historia que ya supera el siglo.