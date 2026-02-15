Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 FEB 2026
En medio de los rumores de salida, Cetré sumó minutos en el clásico ante Gimnasia

El colombiano no fue titular por decisión de Eduardo Domínguez, pero ingresó en el segundo tiempo mientras su futuro se sigue negociando. Dejó destellos en el Bosque y su pase continúa en discusión.

Hoy 19:58
Edwuin Cetré

En pleno ruido por una posible transferencia, Edwuin Cetré dijo presente en el clásico entre Estudiantes de La Plata y Gimnasia y Esgrima La Plata. No fue titular por decisión de Eduardo Domínguez: arrancó en el banco e ingresó a los 18 minutos del segundo tiempo, con el partido ya avanzado y el mercado de pases todavía abierto alrededor suyo.

El colombiano atraviesa un semestre con poco rodaje. En el Apertura apenas jugó dos partidos: el debut frente a Independiente, también entrando desde el banco, y este clásico. Nunca fue titular y su ausencia en varias convocatorias estuvo directamente ligada a las negociaciones que lo tuvieron más afuera que adentro en distintos momentos.

Primero estuvo muy cerca de emigrar a Athletico Paranaense, pero la operación se frenó tras la revisión médica. Luego apareció Boca Juniors como posible destino: ante Riestra ni siquiera concentró porque su salida parecía inminente. Sin embargo, la dirigencia xeneize encabezada por Juan Román Riquelme dio marcha atrás por su rodilla y el pase se cayó.

Mientras tanto, la conducción del Pincha analiza una nueva oferta del club brasileño. Cetré quiso jugar el clásico porque es un partido que le sienta bien: ya le había convertido al Lobo en el último cruce en UNO por el Clausura 2025. En el Bosque dejó destellos de velocidad y desequilibrio, encaró cuando tuvo espacios y probó de media distancia, aunque no pudo romper el cero.

Desde Brasil enviaron una propuesta de 5,5 millones de dólares por el 100% del pase, con la intención de pagar el 70% ahora y el 30% restante en seis meses, condicionado a su estado físico. La oferta sigue sobre la mesa y las partes continúan conversando, mientras el colombiano intenta enfocarse en la cancha con su futuro todavía abierto.

