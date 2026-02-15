Calidad de Vida difundió el cronograma semanal de fumigaciones en la Capital

Las tareas se realizarán de lunes a viernes en distintos barrios de la ciudad, en el marco de las acciones preventivas que se desarrollan durante todo el año.

Hoy 22:08

La Dirección de Calidad de Vida de la Municipalidad de la Capital informó su cronograma de fumigaciones y los barrios que abarcarán durante esta semana, en la continuidad de las acciones preventivas que se realizan durante todo el año.

El lunes comenzará por los barrios Almirante Brown, Islas Malvinas, Jardín, Los Flores (sectores 40,50,200 viviendas, duplex por Víctor Alcorta, Virgen de Guadalupe y La Costa).

El martes se trabajará en los barrios Cabildo (Ciudad del Niño), Belgrano (Palomar), 8 de Abril y Cáceres.

El miércoles será el turno de los barrios Centro, Alberdi, Sargento Cabral, Lomas del Golf (sectores Rivera, Froilán y Altos), Independencia (Ulluas, Amp. independencia, Telefónicos, Parque del Rio I y II y III), Reconquista y La Católica.

El jueves las tareas se realizarán en los barrios Aeropuerto y todas sus ampliaciónes, Borges (Villa Borges, 1° y 2° ampliación, Coesa), Parque, Juan XXIII (sector Triángulo), San Francisco y Huaico Hondo (sector Tarapaya y villa Tranquila).

El viernes se fumigará en los barrios General Paz (Dr. Favaloro), Belén (Santa Teresita), John Kennedy, Autonomía, Santa Rosa de Lima y San José de Flores.