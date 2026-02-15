La Cámara de Comercio confirmó que el martes de Carnaval abrirán los comercios

El lunes no habrá actividad por el feriado nacional. El martes la atención será en horario reducido y bajo el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

Hoy 22:19

La Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero informó la modalidad de trabajo para los feriados de Carnaval y confirmó que el martes los comercios abrirán sus puertas, aunque con horario reducido.

De acuerdo con lo comunicado por la entidad, el lunes de Carnaval —feriado nacional— no habrá actividad comercial, salvo los servicios esenciales que habitualmente funcionan en este tipo de jornadas.

En cambio, el martes los locales atenderán al público de 8.30 a 12.30 por la mañana y de 17.30 a 21.30 por la tarde.

Desde la Cámara recordaron que los establecimientos deberán cumplir con lo dispuesto en los artículos 165 y 166 de la Ley de Contrato de Trabajo, que regulan las condiciones laborales durante los feriados.

Modalidad de trabajo sugerida

Asimismo, señalaron que si bien la apertura está prevista para el martes, cada comercio podrá adecuar su modalidad de atención conforme a su organización interna y al cumplimiento de la normativa vigente.