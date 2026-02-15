“Sí, son reales”: Obama sorprendió al hablar de extraterrestres y negó que estén ocultos en el Área 51

El ex presidente de Estados Unidos respondió de forma directa a una consulta sobre vida alienígena y rechazó las teorías que sostienen que el gobierno esconde seres en la base secreta de Nevada.

15/02/2026

Barack Obama declaró que los extraterrestres son “reales”, aunque inmediatamente descartó las teorías conspirativas sobre supuestos alienígenas escondidos en el Área 51. La revelación se produjo durante una entrevista con Brian Tyler Cohen, cuando el periodista le preguntó directamente: “¿Son reales los extraterrestres?”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La respuesta del ex presidente fue sorprendentemente directa: “Sí, son reales, pero no los he visto”. Y agregó de inmediato: “Y no están siendo guardados en... ¿cómo se llama? ¡El Área 51! No hay ninguna instalación subterránea a menos que exista una conspiración enorme y la ocultaran al presidente de Estados Unidos”.

Sus comentarios —pronunciados con una mezcla de humor y autoridad— constituyeron un rechazo claro a las afirmaciones de que el gobierno estadounidense mantiene formas de vida extraterrestre en esa base clasificada de Nevada.

El Área 51 alimentó décadas de especulación, particularmente desde la Guerra Fría, cuando su ubicación remota en el desierto y sus operaciones clasificadas la convirtieron en blanco natural de rumores sobre ovnis y encubrimientos extraterrestres. El gobierno estadounidense reconoció la existencia de la instalación, pero insiste en que se utiliza para probar aeronaves militares avanzadas.

Cuando Cohen le preguntó qué cuestión más deseaba que le respondieran al entrar a la Casa Blanca, Obama rió: “¿Dónde están los extraterrestres?”. El intercambio formó parte de una entrevista amplia en la que el ex presidente reflexionó sobre su presidencia y su vida posterior. En un momento revelador, Obama admitió que cualquier intento de regresar a un cargo público probablemente le costaría su matrimonio, bromeando que su esposa Michelle lo dejaría si intentara un regreso político.

La declaración de Obama llega en un momento de creciente interés público y escrutinio oficial sobre los fenómenos aéreos no identificados. En noviembre de 2024, el Pentágono publicó su informe anual sobre avistamientos de UAP —el término oficial para ovnis— que reveló 757 nuevos casos reportados entre mayo de 2023 y junio de 2024. De esos reportes, 21 permanecieron sin explicación, mientras que la gran mayoría se atribuyeron a objetos prosaicos como globos meteorológicos, aves, drones, satélites y aeronaves convencionales.

El documento elaborado por la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO, por sus siglas en inglés) reveló que desde julio de 2022, cuando se creó el organismo, se han recibido más de 1.600 reportes de fenómenos aéreos. El informe enfatizó que hasta la fecha el Departamento de Defensa no descubrió “evidencia verificable” de seres, actividad o tecnología extraterrestre.

El tema cobró particular relevancia apenas un día antes de la publicación del informe, cuando el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebró una audiencia histórica sobre fenómenos aéreos no identificados. Luis Elizondo, ex director del Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas del Pentágono, ofreció un testimonio contundente que contradijo directamente la postura oficial.

“Dejemos esto en claro: los UAP son reales”, declaró Elizondo ante el Congreso. “Tecnologías avanzadas que no fueron fabricadas por nuestro gobierno, ni por ningún otro gobierno, están monitoreando instalaciones militares sensibles alrededor del globo”.

Tim Gallaudet, contraalmirante retirado de la Armada estadounidense, también testificó sobre un incidente inquietante ocurrido en enero de 2015 durante un ejercicio naval de predespliegue en la costa este que incluyó al Grupo de Ataque del Portaaviones USS Theodore Roosevelt.

Gallaudet, quien entonces comandaba el Comando de Meteorología y Oceanografía Naval, recibió un correo electrónico en la red segura de la Armada cuyo asunto rezaba en mayúsculas: “PROBLEMA URGENTE DE SEGURIDAD DE VUELO”. El mensaje advertía sobre múltiples colisiones aéreas cercanas con objetos no identificados y amenazaba con cancelar el ejercicio si no se resolvía el problema.

El correo electrónico incluía un video ahora desclasificado de lo que la Armada posteriormente confirmaría como fenómenos aéreos no identificados. Sin embargo, al día siguiente el mensaje desapareció del servidor de Gallaudet y de las cuentas de todos los demás destinatarios.

Más inquietante aún, el incidente nunca volvió a mencionarse en reuniones posteriores. “Este incidente me perturbó durante el resto de mi servicio gubernamental”, declaró Gallaudet. “Destacó una peligrosa cultura de sobreclasificación, donde incluso problemas urgentes de seguridad de vuelo podían dejarse de lado bajo el pretexto del secreto”.

La respuesta oficial del Pentágono fue inmediata y categórica. La subsecretaria de prensa Sabrina Singh declaró que el departamento no descubrió “evidencia verificable de seres, actividad o tecnología extraterrestre” y que ninguno de los casos resueltos por AARO apuntó a capacidades avanzadas o tecnologías revolucionarias.

“No tengo conocimiento de ningún resto que el departamento tenga, ni de ninguna señal de seres, actividad o tecnología extraterrestre”, enfatizó Singh cuando se le preguntó sobre acusaciones de que el gobierno almacena restos alienígenas.