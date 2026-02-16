El Salvador: Nayib Bukele anunció la incautación de más de 6 toneladas de cocaína

“Histórico” golpe al narcotráfico. La carga tenía un valor de alrededor de 165 millones de dólares. La tripulación estaba compuesta por cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

El presidente Nayib Bukele informó que la Marina de El Salvador incautó 6,6 toneladas de cocaína en aguas del Océano Pacífico, a más de 700 kilómetros de la costa. El mandatario sostuvo que se trata del decomiso "más grande de la historia" de ese país centroamericano.

"Nuestra Marina Nacional ha realizado la incautación de droga más grande en la historia de El Salvador", escribió el funcionario en su cuenta de X, donde precisó que los estupefacientes encontrados tienen un valor que gira en torno a los 165 millones de dólares.

En lo que va del año, las autoridades salvadoreñas llevan incautados más de 70 millones de dólares en cargamentos de droga en la zona costera del país, de acuerdo con la información oficial.

En el operativo de este domingo, precisó Bukele, el cargamento en cuestión fue localizado a 380 millas náuticas (703,7 kilómetros) al suroeste de la costa, donde "se interceptó el buque de apoyo multipropósito" FMS EAGLE, de 54 metros de largo, registrado bajo bandera de Tanzania (África).

En ese sentido, explicó que la droga secuestrada estaba oculta dentro de “tanques de lastre” y detalló que en la tarea intervinieron buzos de la fuerza militar, “quienes realizaron la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación". El accionar, definió Bukele, constituyó “otro fuerte golpe al narcotráfico”.

Por último, Bukele lanzó una especie de chicana hacia los narcotraficantes. “Por cierto, gracias por el nuevo barco”, completó, irónico, su mensaje en la red social.

La tripulación de la embarcación, indicó, estaba compuesta por cuatro colombianos, tres nicaragüenses, dos panameños y un ecuatoriano.

Cruces con el gobierno de Honduras

El anuncio del presidente salvadoreño se dio el mismo día en que protagonizó un cruce con el ministro de Seguridad de Honduras, Gerson Velásquez, a quien acusó de “defender los derechos humanos de criminales". “Con esa postura, miles de hondureños morirán”, sostuvo

Bukele declaró la "guerra" a las pandillas en marzo de 2022 amparado en un régimen de excepción, una política que fue cuestionada por organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional porque permite detenciones masivas sin orden judicial.

En este sentido, compartió en sus redes sociales un video en el que Velásquez asegura que su modelo de seguridad de Bukele "no es una receta para replicar exactamente en todos los países”.

"Escuchar al nuevo Ministro de Seguridad (de Honduras) defender los 'derechos humanos' de los criminales, es triste, de verdad. Miles de hondureños morirán por culpa de estas personas", escribió ante las críticas a su gestión.

Después, indicó que los ciudadanos de Honduras esperan que el gobierno de Nasry Asfura, que asumió el 27 de enero, "haga algo por la seguridad".