Tensión y pánico en el aire: una pelea en pleno vuelo obligó a un aterrizaje de emergencia

El avión operado por una empresa británica se dirigía desde Turquía hacia Inglaterra cuando el piloto se vio obligado a realizar la maniobra.

Hoy 06:01

Un vuelo que había partido desde Turquía y se dirigía hacia Inglaterra tuvo que aterrizar de emergencia en Bélgica porque un grupo de pasajeros protagonizó una violenta pelea a bordo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El altercado comenzó en pleno trayecto entre Antalya y Manchester, en el interior de un avión operado por la empresa británica Jet2.

Las razones por las cuales se originó el incidente no fueron precisadas, pero sí se comprobó por intermedio de videos que se viralizaron en las redes sociales es que la situación escaló rápidamente y obligó a la tripulación a intervenir mientras otros pasajeros intentaban separar a los involucrados.

Ante la gravedad del episodio, y en vistas que el conflicto no mermaba, el comandante decidió desviar el vuelo y aterrizar de emergencia en Bruselas por motivos de seguridad.

Una vez en tierra, dos pasajeros fueron bajados del avión por la Policía. Luego la aeronave continuó su camino hacia el aeropuerto de Manchester.

Las imágenes registradas por Suleyman Ozgur Das, uno de los pasajeros a bordo, mostraron a dos hombres intercambiando golpes mientras otras personas tratan de detenerlos.

En una de las grabaciones, incluso, se escucha a una azafata gritar instrucciones e intentar restablecer el orden, advirtiendo que había niños a bordo y pidiendo a todos que se sentaran de inmediato.

En otra escena, se ve a un pasajero inmovilizando a uno de los agresores con una llave de sujeción, en un intento por controlar la situación hasta la llegada de la policía.

“Podemos confirmar que los dos pasajeros disruptivos tendrán prohibido volar con nosotros de por vida, y además emprenderemos acciones para recuperar los costos que tuvimos debido a este desvío”, dijo la compañía en un comunicado oficial.

Y agregó: “Como una aerolínea orientada a las familias, adoptamos una política de cero tolerancia frente al comportamiento disruptivo de los pasajeros, y lamentamos profundamente que otros clientes y nuestros colegas a bordo hayan tenido que experimentar esto también”.