El abogado de Sebastián Corti presentará un Hábeas Corpus para evitar su detención

El imputado y su abogado defensor, Martín Rojas, subrayaron que Iara "es impulsada por el despecho", tras la vuelta de Micaela Basset al lado de Corti.

Hoy 06:49

La defensa de Sebastián Corti, a cargo de Martín Rojas, reveló que presentará un Hábeas Corpus resuelta en desactivar una orden de detención, tras la denuncia de Iara Pereyra, refrendada el último sábado en la Seccional Cuarta.

Mientras tanto, Corti, con paradero desconocido por el momento, manifestó: "La denuncia es muestra clara del despecho. Esta mujer no acepta que haya regresado con mi expareja, Micaela Basset. Y tras semanas de jurarme no causarme problemas, acaba denunciándome".

En efecto, Iara acusó ahora a Corti de agredirla físicamente. "De burlar a la Justicia. De couchearla para engañar a fiscales y jueces. También de consumir cocaína, marihuana y Rivotril. Y de manejarse con un arma de fuego sin permiso habilitante".

Desde dos planos paralelos, Corti y Rojas rompieron el silencio. Corti indicó: "Hay muchos videos en que es Iara la que me agrede. Yo filmaba porque solo así podrían creerme. En otras ocasiones, se empecinaba en quedarse en casa, cruzando todo límite permitido", subrayó.

Por su parte, el abogado Rojas agregó: "Sin falta, iremos ante el 4º piso de Tribunales con un Hábeas Corpus. Una persona no puede llevar aspectos privados de su vida, con desamores o lo que sea, y activar todo un andamiaje legal".

Profundizó: "La misma persona que negó un hecho, forzó a una fiscal a fijarle una perimetral de 90 días respecto de su madre, ahora aparece y denuncia a mi representado por violencia. Y lo que es más temible, Corti se ve obligado a suspender su actividad laboral porque puede aparecer un patrullero y llevárselo", ahondó.

Como sea, la denuncia de Iara ya es investigada por otra fiscal: esta vez es el turno de Lucía González Farías, quien desde el miércoles dispondría medidas: una sería citar a Iara a fin de escucharla en vivo y en directo.