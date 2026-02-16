Jason Momoa protagonizará la adaptación cinematográfica de "Helldivers"

El actor Jason Momoa liderará el reparto de la película basada en el popular videojuego de acción, dirigida por Justin Lin y producida por PlayStation Productions.

Hoy 07:24

Jason Momoa encabezará el reparto de 'Helldivers', la película basada en el popular videojuego de acción desarrollado por Arrowhead Game Studios y publicado por Sony Computer Entertainment.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La película, dirigida por Justin Lin, será una producción de PlayStation Productions y Perfect Storm Entertainment, con guion de Gary Dauberman ('Universo Expediente Warren'). El estreno está previsto para el 10 de noviembre de 2027 en los cines de Estados Unidos, de la mano de Sony Pictures.

'Helldivers' es un juego de disparos en tercera persona que pone a los jugadores en un entorno cooperativo, donde deben enfrentarse a una amenaza alienígena que amenaza la seguridad de su planeta natal, SuperTierra. El título está inspirado en películas de ciencia ficción militar como 'Aliens' y 'Starship Troopers (Brigadas del espacio)', y presenta a los Helldivers, soldados de élite cuya misión es promover la paz y la democracia en la galaxia utilizando armamento de gran poder destructivo.

Momoa, conocido por sus roles en 'Una película de Minecraft', 'Los hermanos demolición' y la serie de Apple 'El gran guerrero', también se desempeña como creador, productor, guionista y director en dicho proyecto. En los próximos meses, el actor aparecerá en otros títulos como 'Supergirl' (como Lobo), 'Street Fighter' (como Blanca), 'Animal Friends', 'Dune: Messiah' y la secuela de 'Una película de Minecraft', además de la esperada entrega de 'Fast Forever'.