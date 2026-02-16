Elisabeth Moss y David Shore se unen en "Conviction", un nuevo thriller legal

La serie, basada en el libro de Jack Jordan, marcará el regreso de Moss a la televisión en un drama cargado de suspenso y dilemas éticos.

Hoy 07:28

Elisabeth Moss protagonizará 'Conviction', una nueva serie de televisión de Hulu escrita por David Shore, el creador de 'House'. Moss es conocida por su papel como June Osborne en 'El cuento de la criada', serie de Hulu que concluyó en mayo de 2025, y por su interpretación de Peggy Olson en 'Mad Men'. Recientemente, también participó en la película 'Shell', dirigida por Max Minghella.

Según informa Deadline, Moss interpretará a Neve Harper, una abogada defensora criminal en 'Conviction', un drama legal basado en el libro homónimo de Jack Jordan. La serie, que ya cuenta con la aprobación de Hulu y 20th Television, es solo el comienzo de una alianza entre el autor y el estudio, que ya está trabajando en la adaptación de otros libros de Jordan, como 'Redemption' (2024) y 'Deception' (2026).

'Conviction' sigue a Neve Harper, una mujer segura de sí misma que obtiene la oportunidad de su vida al trabajar en un caso de alto perfil: un hombre acusado de asesinar a su esposa incendiando su hogar. Sin embargo, cuando un desconocido comienza a chantajearla, Neve se ve obligada a comprometer sus principios legales, morales y éticos para conseguir una absolución o arriesgarse a que sus propios secretos salgan a la luz.

La serie recibió luz verde rápidamente después de que David Shore entregara el guion del piloto. En lugar de solo presentar material adicional como se había solicitado, Shore sorprendió a los ejecutivos escribiendo el guion completo del segundo episodio, lo que aceleró la aprobación para la producción.

'Conviction' comenzará su producción en junio de 2026 en Nueva York. Aún no se han anunciado más miembros del reparto.