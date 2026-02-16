Maya Hawke se casa en secreto en San Valentín y comparte su día especial con compañeros de "Stranger Things"

La actriz de "Stranger Things" se casó en privado con Christian Lee Huston, celebrando su boda con amigos cercanos y familiares.
Maya Hawke sorprendió a todos al casarse en secreto con el cantante de country Christian Lee Huston el pasado 14 de febrero, sin previo anuncio. La ceremonia, que se mantuvo completamente fuera del radar mediático, tuvo lugar en Manhattan cerca de Gramercy Park, y fue captada por medios como Hola! y People. Hawke, conocida por su papel de Robin Buckley en 'Stranger Things', ha disfrutado de una vida personal discreta, alejada de las cámaras, a pesar de ser hija de los famosos Ethan Hawke y Uma Thurman.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Aunque la relación de la pareja se hizo pública en 2023, su compromiso no fue oficializado hasta principios de 2025, después de un evento en Broadway donde posaron juntos en la alfombra roja. El matrimonio secreto fue una sorpresa para muchos, dado que la boda se llevó a cabo sin la típica atención mediática que suelen recibir las celebridades.
Maya Hawke
Acompañada de su padre, quien llevaba el ramo de flores, y vestida con un elegante vestido blanco, Hawke celebró el evento en una atmósfera privada. Entre los invitados estuvieron varios compañeros de 'Stranger Things', como Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalia Dyer y Joe Keery. También asistieron Iris Apatow y su pareja Sam Nivola, así como Uma Thurman y su hermano menor Levon Roan Thurman-Hawke.
Christian Lee Huston, el ahora esposo de Hawke, es cantante y compositor. Tras dejar la banda The Driftwood Singers, comenzó su carrera en solitario en 2019, y en sus redes sociales se han compartido fotos de ambos en el estudio de grabación, ya que Maya Hawke también ha desarrollado su carrera musical.
Criada en el mundo de la interpretación, Maya Hawke expresó en 2018 para W Magazine que "actuar siempre ha sido algo que simplemente se hace". Además de 'Stranger Things', ha trabajado en 'Érase una vez en... Hollywood', donde su madre, Uma Thurman, le ofreció consejos sobre trabajar con Quentin Tarantino. Su hermano menor, Levon Roan Thurman-Hawke, debutó en la actuación en 'Parpadea dos veces' y en 'The Crowded Room', junto a Tom Holland.