Reforma laboral: Diputados definirá si se podrán pagar salarios con billeteras virtuales

El debate vuelve a escena luego de que el artículo fuera excluido en el Senado.

Hoy 08:29

Luego de la eliminación del artículo de la reforma laboral que permitía el pago de salarios en billeteras virtuales y que obtuvo media sanción en el Senado, la Cámara Argentina Fintech anticipó que insistirá con la iniciativa cuando se trate en Diputados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Resulta contradictorio que se haya excluido del debate un artículo que efectivamente introducía mayor libertad y competencia: la libre elección del canal de acreditación salarial“, indicaron en un comunicado.

El texto inicial contemplaba la posibilidad de que los salarios se acreditaran en cuentas bancarias tradicionales o en billeteras digitales. Pero, durante el tratamiento del proyecto en comisión, los senadores decidieron eliminarlo.

Para el sector tecnológico, la propuesta excluida ampliaba alternativas para los empleados. Además, subrayaron que la libertad de elegir dónde los trabajadores pueden cobrar sus salarios no debilita al sistema, sino que lo “obliga a competir por el cliente”.

“El salario pertenece al trabajador. La decisión sobre dónde cobrarlo también debería pertenecerle”, afirmaron.

La adopción masiva de billeteras virtuales es una realidad en la Argentina. En ese sentido, la Cámara Argentina de Fintech resaltó que según un informe de la consultora Isonomía, nueve de cada 10 argentinos considera que debería poder elegir dónde cobrar su sueldo y que, entre los jóvenes, ocho de cada 10 cree que hacerlo en billeteras virtuales sería más práctico.

Los datos del Banco Central también muestran que las billeteras virtuales ya participan en el 75% de las transferencias inmediatas.

Del otro lado, sin embargo, los bancos quieren mantener la exclusividad del depósito de los sueldos porque les asegura un fondeo barato -ya que no remuneran por los saldos en caja de ahorro- que les permite prestar a mejores tasas.

Si tuvieran que salir a competir por los clientes con las billeteras, tendrían que pagar más para retener esos pesos que luego usan para intermediar. Esa dinámica encarecería los créditos, algo que el Gobierno prefiere no incentivar.

En diciembre de 2025, los bancos salieron a rechazar la posibilidad que las fintech puedan gestionar el pago de salarios y jubilaciones. En un comunicado, defendieron el esquema actual de liquidaciones de haberes: “El sistema demostró ser eficaz aún en las peores crisis”.

Las entidades nucleadas en ADEBA, ABA y ABAPPRA señalaron que, en los últimos años, los representantes de las billeteras virtuales pidieron que se les permita ofrecer el servicio de cuentas sueldo y jubilaciones, pero “sin estar regulados ni supervisados por el BCRA, ni ofrecer garantía sobre los fondos que reciban o se depositen en cuentas virtuales”.

Desde las fintech rechazaron este argumento y aseguraron que las billeteras operan dentro de un marco supervisado por el Banco Central, con normas de prevención de lavado, ciberseguridad, identificación de clientes y trazabilidad de operaciones.