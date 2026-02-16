Reforma laboral: tras la media sanción la CGT se reúne para definir si convoca a un paro general

La mesa chica de la central obrera se reunirá a las 11 para resolver medidas de fuerza.

Hoy 08:34

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) definirá este lunes si convoca a un paro general de 24 horas en rechazo a la reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado y que comenzará a tratarse esta semana en la Cámara de Diputados. La reunión del Consejo Directivo fue adelantada en medio del malestar sindical por el avance del oficialismo.

Uno de los cotitulares de la central, Cristian Jerónimo, aseguró que “están dadas las condiciones y generados los consensos colectivos para ir hacia una huelga nacional”. La definición formal quedará en manos de la conducción, que se reunirá de manera virtual, a las 11.

La central obrera endureció su postura en las últimas horas, luego de que distintos gremios reclamaran una reacción frente al tratamiento legislativo del proyecto. El Frente de Sindicatos Unidos —integrado por la UOM, Aceiteros, ATE y las dos CTA— ya anunció un paro con movilización al Congreso para el día del debate en Diputados.

El anuncio se produce en un contexto de tensión interna entre los sectores más dialoguistas y aquellos que reclaman una medida inmediata. La discusión se aceleró ante la posibilidad de que la sesión en Diputados se adelante.

Presión sindical y mensaje a Diputados

Jerónimo envió un mensaje directo a los legisladores nacionales. “No puede avanzar tal como está, los diputados tienen que entender que hay que rechazar el proyecto”, dijo.

En la previa de la reunión, el dirigente insistió en que la central obrera usó todas las herramientas disponibles para intentar acordar. “Agotamos las instancias de diálogo por la reforma laboral, hablamos con gobernadores y senadores. El Gobierno quiere ser el verdugo, romper los derechos y conquistas de los trabajadores, el proyecto es una construcción de relato para tapar otras cosas”, sostuvo en Radio Con Vos.

También cuestionó con dureza el contenido de la iniciativa. “Es una locura, va en contra de los derechos de los trabajadores. Tiene una redacción maliciosa, carga ideológica, va en contra de los derechos laborales. Se hizo para tapar el fracaso del plan económico del Gobierno”, afirmó.

Los puntos en conflicto de la reforma

El rechazo sindical se concentra en las modificaciones sobre indemnizaciones, jornada laboral, derecho de huelga y funcionamiento de las asambleas sindicales. También generó críticas el esquema de licencias por enfermedad o accidentes no laborales, que contempla una reducción de hasta el 50% del salario en determinados casos.

Desde el Gobierno defendieron esos cambios. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó: “Si te lastimaste jugando al fútbol, es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver, y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%”. Además, sostuvo que la medida busca limitar licencias prolongadas que generaron “costos ocultos” para las empresas.

Para Jerónimo, el ministro “dijo claramente que quieren romper la matriz sindical para después ir por todos los derechos y conquistas de los trabajadores”.