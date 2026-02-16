Estafa virtual en Herrera: se hizo pasar por su hermano y le sacó $620 mil

Un vecino de la localidad de Herrera fue víctima de una estafa virtual luego de que delincuentes hackearan la cuenta de WhatsApp de su hermano y utilizaran su identidad para pedir dinero.

El hecho se registró el pasado 12 de febrero, cerca de las 19. Según la denuncia radicada en la Comisaría Comunitaria Nº 19, el damnificado comenzó a recibir mensajes desde el número que tenía agendado como perteneciente a su hermano.

En la conversación, el supuesto familiar le manifestó que atravesaba una urgencia económica y le solicitó una transferencia inmediata. Sin sospechar que se trataba de un engaño, el hombre envió dos pagos a través de Mercado Pago: uno de $300.000 y otro de $320.000, completando un total de $620.000.

Minutos después, el verdadero hermano lo llamó para preguntarle por los comprobantes que había recibido. Fue entonces cuando ambos advirtieron que la cuenta había sido hackeada y que terceros estaban utilizando su identidad para estafar.

La causa quedó en manos del personal policial y se investiga la cuenta destinataria del dinero, que estaría a nombre de una mujer. No descartan que los mismos delincuentes hayan intentado engañar a otros contactos con la misma modalidad.