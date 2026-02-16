Ingresar
Salta: chocó, mató a un ciclista, escapó y murió en otro choque

Fatalidad en la ruta 68. Un conductor atropelló y mató un ciclista en La Merced, escapó del lugar y minutos después protagonizó otro choque en la curva de Sumalao. Murió por las heridas que sufrió.

Accidente fatal en Salta.

Una persona murió el domingo a la mañana en una secuencia trágica ocurrida sobre la ruta nacional 68, en el Valle de Lerma. El primer siniestro se registró en inmediaciones de La Merced, donde un conductor -que estaría en aparente estado de ebriedad- atropelló a un ciclista, quien falleció en el lugar. Tras el impacto, el automovilista se dio a la fuga, según los primeros datos recabados en la zona.

Minutos después, informa El Tribuno de Salta, a pocos kilómetros, en la conocida curva de Sumalao, se produjo un segundo choque entre dos vehículos.

La información que trascendió en el lugar indica que el segundo hecho habría sido protagonizado por el mismo conductor que embistió al ciclista. En este caso impactó contra un Gol Trend, que era conducido por una mujer que venía con dirección a la ciudad de Salta, ya que se dirigía a trabajar. De acuerdo a lo que se conoció, la mujer tiene triple fractura expuesta por el choque frontal. En tanto, el conductor perdió la vida por el impacto.

