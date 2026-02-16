Denunciaron al chofer de una aplicación por presunto acoso a una menor

La madre de una adolescente radicó la presentación judicial tras un viaje solicitado por una aplicación y presentó elementos de pruebas. Ocurrió en Valle Viejo, Catamarca.

Hoy 09:49

Un episodio denunciado en las últimas horas generó preocupación en el departamento Valle Viejo, donde la madre de una adolescente formalizó una presentación penal contra un chofer por un presunto hecho de acoso ocurrido durante un viaje solicitado mediante una plataforma digital.

De acuerdo con lo expuesto en sede judicial, durante el trayecto el conductor habría mantenido una conversación con expresiones de contenido personal e insinuaciones que habrían provocado incomodidad y temor en la menor. La situación, siempre según la denuncia, cesó al arribar al domicilio, donde la joven relató lo sucedido a su familia.

Ante la gravedad del testimonio, informa El Ancasti de Catamarca, la madre decidió radicar la denuncia para que se investigue si la conducta puede encuadrarse en alguna figura penal y, en caso de corresponder, se determinen responsabilidades. La causa es analizada por la unidad judicial especializada en este tipo de delitos, que trabaja en la recolección de pruebas. En ese marco, se evalúan registros vinculados al viaje solicitado a través de la plataforma y posibles elementos fílmicos que podrían aportar claridad a la investigación.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que el conductor ya estaría identificado y que la detención podría concretarse en las próximas horas, en función de las medidas que disponga la Justicia. También señalaron que la madre de la adolescente aportó elementos considerados relevantes para el avance de la pesquisa. La investigación se desarrolla bajo las garantías del debido proceso y con estricto resguardo de la identidad de la menor involucrada.