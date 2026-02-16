Ingresar
Sofía Gonet habló tras el rumor de fotos íntimas con Mauro Icardi

“La Reini” no esquivó la polémica y lanzó su respuesta directa y sin filtro.

Hoy 10:05

Sofía Gonet habló luego de que se instalara el rumor de que le escribió mensajes a Mauro Icardi. En su descargo, “La Reini” aprovechó también para ser picante con la China Suárez.

La influencer desmintió por completo la información durante una nota con Infama (América) y aseguró que no tiene “espíritu de botinera”.

“¡Es mentira! ¡Pero me quiero matar que no la vi! Porque me parecía espectacular la historia. ¡Me hubiese servido un montón! Pero es mentira, nunca le escribí“, manifestó Sofía para dejar en claro que no se acercó a Icardi.

Luego de esa declaración, La Reini lanzó una reflexión picante en tono irónico: “Me serviría desde los personal porque me parece divertidísimo robarle el novio a la China Suárez, como construcción de una historia. Además, nada más lindo que salpicarte con un escándalo”.

Fiel a su estilo provocador, Gonet aclaró que no tiene interés en futbolistas. “Yo no tengo espíritu de botinera, no me gustan los jugadores de fútbol, cero, para nada. ¡Los detesto!”, aseguró.

