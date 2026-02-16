Rápida reacción policial frustra intento de asalto a remisero en el barrio Libertad

Un conocido delincuente fue protagonista de un intento de robo esta mañana, aunque no logró concretar el asalto. La policía rápidamente se desplegó en la zona.

Hoy 10:44

Esta mañana, en la zona sudoeste de la capital santiagueña, un remisero fue víctima de un intento de asalto cuando fue abordado por un delincuente en la esquina de calle Rodríguez y la colectora oeste de Avenida Lugones, en el barrio Libertad.

El conductor relató que el agresor es un hombre muy conocido en la zona, con numerosos tatuajes, incluyendo algunos en su rostro, y que en el pasado ha estado preso. Afortunadamente, el robo no se concretó, ya que el malhechor, que actuó solo, decidió huir corriendo por la calle Rodríguez, en dirección oeste.

Inmediatamente después del incidente, el personal policial acudió al lugar. Mientras algunos efectivos realizaron un rastrillaje por la zona para intentar dar con el delincuente, otros entrevistaron al remisero, quien fue invitado a realizar la denuncia correspondiente en sede policial.

El hecho sigue bajo investigación por parte de las autoridades, quienes se encuentran trabajando para dar con el delincuente y esclarecer los detalles del intento de asalto.