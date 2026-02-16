Un comentario de Obama sobre los extraterrestres desató un enorme revuelo y tuvo que salir a aclararlo

Tras la viralización de una frase en un podcast, el exmandatario explicó que no vio evidencia de contacto con vida de otros planetas.

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama salió a aclarar este domingo que no vio pruebas de que los extraterrestres hayan hecho contacto con la Tierra, después de que una frase suya en un podcast desatara un intenso revuelo en redes sociales y titulares en distintos medios.

La polémica se originó durante una ronda de preguntas rápidas en el podcast del comentarista político Brian Tyler Cohen. Allí, ante la consulta directa “¿son reales los extraterrestres?”, Obama respondió sin rodeos: “Son reales”. De inmediato agregó una aclaración que quedó opacada por la primera frase: “Pero no los he visto. Y no los están ocultando en el Área 51”.

El fragmento se viralizó durante el fin de semana y dio lugar a interpretaciones diversas, desde bromas hasta teorías conspirativas. Frente a esa reacción, Obama publicó un mensaje en su cuenta de Instagram el domingo por la noche para precisar el alcance de sus dichos.

“Intentaba mantener el espíritu de la ronda rápida, pero como ha llamado la atención, permítanme aclararlo”, escribió. “Estadísticamente, el universo es tan enorme que es probable que haya vida ahí fuera. Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que la posibilidad de que nos hayan visitado extraterrestres es baja, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que seres extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros. ¡De verdad!”, subrayó.

El Área 51, una base ultrasecreta ubicada en el desierto de Nevada, ha sido durante décadas el epicentro de teorías sobre ovnis y supuestos encubrimientos del gobierno estadounidense. El secretismo que rodeó al lugar desde la Guerra Fría alimentó versiones sobre choques de naves extraterrestres, experimentos ocultos y hasta alunizajes falsificados.

En 2013, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) reconoció oficialmente la existencia de la instalación, después de años en los que las autoridades se negaban incluso a mencionarla. Documentos desclasificados detallaron que se trata de un campo de pruebas de unos 20.700 kilómetros cuadrados, utilizado para el desarrollo de aeronaves ultrasecretas como el avión espía U-2 en los años cincuenta y, más tarde, el bombardero furtivo B-2. Sin embargo, no hubo ninguna confirmación de presencia extraterrestre.

El magnetismo del Área 51 volvió a quedar en evidencia en 2019, cuando una convocatoria nacida como broma en Facebook —“Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us”— se volvió viral y derivó en una peregrinación real al desierto de Nevada. El 20 de septiembre de ese año, miles de curiosos viajaron a la zona, aunque no hubo ningún intento de ingresar a la base militar. La supuesta “invasión” terminó convertida en festivales improvisados, disfraces de extraterrestres y celebraciones en pueblos cercanos como Rachel, consolidando al Área 51 como un ícono cultural donde se mezclan secretismo estatal, conspiraciones y cultura pop.

Además, no es la primera vez que Obama se refiere con humor al tema. En 2021, durante una entrevista televisiva, contó que al asumir la presidencia preguntó si existía un laboratorio donde se guardaran “especímenes extraterrestres y naves espaciales”. “Hicieron un poco de investigación y la respuesta fue no”, relató entonces, aunque reconoció que hay registros y grabaciones de objetos en el cielo que en su momento no tenían explicación clara.

Esta vez, sin embargo, el exmandatario buscó cerrar la puerta a interpretaciones más audaces. Su mensaje fue claro: la posibilidad de vida en el universo no está descartada, pero durante sus ocho años en la Casa Blanca no encontró indicios de visitas de otros mundos.