Feriado de Carnaval: así lució el centro de la Madre de Ciudades

La jornada mostró una imagen distinta en el corazón capitalino, con mínima actividad y ritmo pausado en pleno microcentro.

Hoy 11:46
Feriado de carnaval

El feriado nacional de Carnaval se reflejó con claridad en el movimiento del microcentro de Santiago del Estero, donde la actividad habitual dio paso a una jornada marcada por la tranquilidad.

Feriado Feriado

Desde las primeras horas de la mañana, las calles céntricas mostraron una imagen poco frecuente para un día hábil: tránsito vehicular reducido, escasa presencia de peatones y la mayoría de los comercios con sus puertas cerradas. 

Feriado Feriado

Solo algunos locales considerados esenciales mantuvieron la atención al público, aunque con baja demanda.

Feriado Feriado

La circulación fue notablemente menor en comparación con cualquier lunes laboral. 

Feriado Feriado

El transporte público funcionó con frecuencias especiales, mientras que bancos, oficinas y dependencias administrativas permanecieron sin actividad.

Feriado Feriado

En la recorrida realizada por este medio, se pudo observar a algunos vecinos aprovechando la mañana agradable para caminar o realizar actividades al aire libre

Feriado Feriado

Plazas y espacios verdes presentaron un movimiento moderado, principalmente de familias y parejas que extendieron el descanso del fin de semana largo.

Feriado Feriado

