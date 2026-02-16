Los santiagueños eligieron Buenos Aires, Córdoba y Tucumán para pasar el finde largo

El movimiento en la terminal de ómnibus es importante desde el pasado jueves. “Están completos los servicios hasta el miércoles”, aseguraron desde una empresa local a Radio Panorama.

El fin de semana XXL se vive en Santiago del Estero con importante movimiento de personas. Muchos llegaron a la provincia y otras se dieron una escapada antes de regresar a las actividades cotidianas, entre ellas la escolar, pues las escuelas abrirán sus puertas esta semana.

Un recorrido de Radio Panorama por la terminal de ómnibus local permitió conocer que el flujo de personas es incesante desde el pasado jueves. “Hemos tenido una importante cantidad de gente el fin de semana”, aseguraron desde la empresa La Unión.

De acuerdo a lo manifestado, “Buenos Aires, Córdoba y Tucumán son los lugares más elegidos”, por lo que hay ocupación plena de los servicios que brinda la empresa santiagueña.

“Desde el jueves hasta el miércoles está todo ocupado desde Buenos Aires”, agregaron, y precisaron que Termas de Río Hondo fue también el lugar elegido por quienes llegaron a Santiago del Estero y decidieron conocer el principal centro turístico de la provincia.

Pequeño incremento

En otra parte de sus declaraciones a Radio Panorama, la entrevistada reconoció que por la suba en los combustibles hubo un ajuste en el valor de los pasajes, aunque el mismo no impactó en la importanta demanda de quienes pudieron hacer la escapada del finde largo. “Ha sido un fin de semana de carnaval con el movimiento esperado y normal para la fecha”, sentenciaron desde La Unión.