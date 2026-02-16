Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 FEB 2026 | 29º
X
Mundo

Hay reportes de fallas en X (Twitter) en distintas partes del mundo

Los problemas empezaron alrededor de las 10 de la mañana hora argentina.

Hoy 11:39
X Twitter

La red social X (Twitter) está inaccesible, no solo en Argentina, sino en varios países del mundo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Las palataformas que monitorean los problemas en servicios de internet muestran reportes de fallas que arrancaron aproximandamente a las 10 de la mañana, como se puede observar en la plataforma Downdetector.

En los reportes del sitio Down for everyone or just me se pueden leer usuarios de todas partes del mundo que no tienen el servicio de X.

Casi el 70% de los reportes indican que la red social está inaccesible.

X, propiedad de Elon Musk, tiene aproximadamente 557 millones de usuarios activos mensuales a nivel mundial.

En Argentina, muchos se volcaron a Threads, la red social de microbloging de Meta para contar los inconvenientes de la plataforma.

TEMAS Twitter

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer con tratamiento oncológico denunció a su hija por golpearla
  2. 2. Tras las críticas, Patricia Bullrich anticipó que modificarán el artículo de las Licencias por enfermedad
  3. 3. El tiempo para este lunes 16 de febrero en Santiago del Estero: rige alerta amarilla por tormentas y se espera una máxima de 33°
  4. 4. Santiago del Estero realizará las primeras jornadas de Inteligencia Artificial aplicada a la educación
  5. 5. Fin de semana negro para el fútbol santiagueño: cayeron Mitre, Güemes y Central Córdoba
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT