El Ministerio de Salud de Neuquén lanzó una campaña de vacunación dirigida a therians, que se volvió viral

Una publicación del Ministerio de Salud provincial apeló a jóvenes que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos. La iniciativa generó sorpresa y abrió debate en redes.

Hoy 12:29

Sorpresa, debate y comentarios de todo tipo provocó este una publicación del Ministerio de Salud de Neuquén que rápidamente se volvió viral. El motivo: una campaña institucional de vacunación que apeló a una tendencia social poco habitual en el ámbito sanitario, al incluir en su mensaje a los llamados therians, personas que se identifican espiritual o emocionalmente con animales no humanos.

El posteo, difundido a través de Facebook, Instagram y espacios institucionales, no tardó en multiplicarse. Entre quienes lo celebraron como una estrategia moderna para llegar a nuevos públicos y quienes lo criticaron por considerarlo una burla o una falta de seriedad, el Ministerio logró lo que parecía buscar: visibilidad masiva.

“Ahora que todo el mundo está hablando de esto, desde el Ministerio no nos queríamos quedar afuera de lo verdaderamente importante”, señala el texto principal de la publicación, con un tono irónico y adaptado al lenguaje de redes sociales. Luego, el mensaje avanza sobre el eje central: la importancia de completar el calendario de vacunación, recordando que inmunizarse “sigue siendo tendencia”.

Campaña de vacunación

La imagen que acompaña el posteo va todavía más lejos en su guiño cultural. Allí se lee en letras destacadas: “Los Therians ¡También se vacunan!”, junto a la representación de personas que adoptan vestimentas o conductas asociadas a animales, como parte de esta identidad alternativa que se volvió tema de conversación en internet.

La campaña remarca además que cualquier persona puede acercarse a completar sus dosis en hospitales y centros de salud de toda la provincia: “Podés completar tu Calendario de vacunación en todos los Centros de salud y Hospitales de la provincia”, indica el mensaje, apelando a generar conciencia comunitaria.

Desde la cartera sanitaria provincial recordaron que las vacunas son gratuitas, no requieren orden médica y se aplican en hospitales públicos y centros de atención primaria. Solo es necesario concurrir con el carnet de vacunación para verificar qué dosis corresponden según cada etapa de la vida.

La viralización fue inmediata. Mientras muchos usuarios compartieron el contenido con humor, otros expresaron indignación y preocupación por el enfoque utilizado.

El concejal neuquino Joaquín Eguia cuestionó severamente la iniciativa: “Pensé que vivíamos en una provincia seria, con funcionarios serios, pero me comentaron que desde el Ministerio de Salud sacaron una campaña de vacunación para los therians. Es una lástima que los recursos de los neuquinos sean destinados a esta estupidez, que pasó por varios funcionarios y a ninguno se le ocurrió decir ‘esto es un papelón’. Es el mismo Ministerio que hace un tiempo sacó un comunicado para decir: ‘No consuma cocaína porque está adulterada en Neuquén’. Al revés, no hay que consumir, hay que atacar el narcomenudeo”.

En Instagram, la pediatra Lucía Paglieri cuestionó el tono elegido por el Ministerio: “Como pediatra me parece muy inapropiado usar este discurso, una gran falta de consideración a un problema real que pueden estar atravesando niños, niñas, adolescentes y familias. Se necesita una revisión del tema antes de usar estos discursos, mucho más siendo un ministerio que llega con peso a mucha gente”.

En la misma línea, Agustina Villarruel opinó: “Me parece una falta de respeto ante la falta de políticas públicas en materia de salud mental”.

También hubo críticas desde dentro del sistema sanitario. Laura Menquinez, trabajadora de Salud Pública, escribió: “Como colaboradora directa de vacunación me parece una tomada de pelo… muy poco serio”.

Sin embargo, no faltaron voces que defendieron la iniciativa. Carla Nerina Pollo celebró la estrategia: “Me encantó, la mejor manera de llegar a todos los públicos”.

Otro comentario viral fue el de Yamir Comolay, quien sostuvo:“Creí que era un meme, pero es posta. Entiendo que aprovechen la tendencia para promover la vacunación. ¡Excelente! Son personas. No coincido para nada con aquellas personas que se indignan”.

Algunos optaron por el sarcasmo, como Lucrecia Romero, quien preguntó: “¿Los vacunan los médicos o los veterinarios?”. A los que se sumaron otros comentarios graciosos: “¿Exijo un aumento para el equipo de marketing?, “¿Para cuándo la jornada de castración therian?.

Y otros marcaron límites, como Greta Erbin: “Está bien acercarse a la gente, pero hay límites. Tampoco te vas a poner a este nivel de estupidez”.

Más allá del debate, el objetivo del Ministerio de Salud neuquino es promover un mensaje central: la vacunación como herramienta clave de prevención, tal como lo difunde el gobierno nacional.

El Calendario Nacional de Vacunación en Argentina contempla dosis obligatorias y gratuitas para todas las etapas de la vida: infancia, adolescencia, personas gestantes, adultos y mayores de 65 años.

Mientras medio país hablaba de therians, signos del zodiaco y “shifts” animales, Neuquén decidió subirse a la conversación con un mensaje que, polémico o no, busca que todos hablen de algo verdaderamente importante: la salud y la prevención.