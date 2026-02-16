Olímpico va por la recuperación en un dura visita a Boca en La Bombonerita

El Negro vuelve a presentarse fuera de casa buscando volver al triunfo en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 13:05

Olimpico afrontará esta noche un nuevo desafío en la Liga Nacional de Básquet cuando visite a Boca Juniors desde las 20.00, en el estadio Estadio Luis Conde (CABA). El encuentro será televisado por Básquet Pass.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Negro bandeño había logrado un triunfazo como local ante Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 97-94, pero luego cayó ante Platense por 82-68 en Vicente López.

En ese último encuentro, Gonzalo Bressan fue el máximo anotador del conjunto santiagueño con 21 puntos.

Con un balance de 11 victorias y 15 derrotas, Olímpico se ubica en el puesto 14°, por lo que necesita sumar para no perder terreno en la lucha por la clasificación.

El Xeneize, en tanto, regresa a la Bombonerita tras una gira positiva por el interior bonaerense. Superó 98-56 a Argentino de Junin y 86-84 a Racing de Chivilcoy, resultados que le permitieron nivelar su récord en 12 triunfos y 12 caídas.

Actualmente ocupa el puesto 11° en la tabla.

Para el entrenador Nicolas Casalanguiida, será una prueba más en su gran momento: acumula cuatro victorias consecutivas, contando también los éxitos en Belo Horizonte ante Aguada y Minas Tenis Clube por la Basketball Champions League Americas.

Historial

El historial marca 36 enfrentamientos, con ventaja para Boca: 20 victorias contra 16 de Olímpico.

En esta temporada ya se cruzaron en el Vicente Rosales, donde el Negro se impuso 83-71. Ahora, el escenario será distinto y el desafío mayor: ganar en la Bombonerita para equilibrar su campaña.

Datos del partido

Hora: 20.00

TV: Básquet Pass

Estadio: Luis Conde (CABA)

Árbitros: Fernando Sampietro, Alberto Ponzo y Franco Anselmo