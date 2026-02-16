Continúan las retenciones de vehículos por conductores alcoholizados

La Policía de la provincia desplegó nuevos operativos de control vial en distintos puntos estratégicos del territorio provincial, donde se detectaron 14 casos positivos de alcoholemia.
Como resultado de los procedimientos, fueron retenidos ocho automóviles y dos motovehículos cuyos conductores registraron graduaciones de alcohol en sangre superiores a las permitidas.
Entre los casos más elevados se detectaron valores que superaron ampliamente el límite legal, con registros superiores a 1,50 gramos por litro de sangre, evidenciando el incumplimiento de las normas de transito
Los controles realizados por efectivos de Dirección General de Seguridad Vial, se llevaron a cabo en distintos puntos estratégicos de la provincia donde realizó test de alcoholemia y verificación de documentación obligatoria.
Estos operativos forman parte del Plan Integral de Prevención Vial y continuarán desarrollándose en distintos sectores de la provincia, con el objetivo de reducir la siniestralidad y prevenir conductas de riesgo al volante.
Las autoridades reiteraron el llamado a la comunidad a no conducir bajo los efectos del alcohol y a respetar las normas de tránsito, recordando que este tipo de infracciones no solo conlleva sanciones y retenciones, sino que pone en peligro la vida propia y la de terceros.