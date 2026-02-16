Ingresar
Sarmiento ya conoce a todos sus rivales en el Torneo Federal A 2026

Con los cuatro ascensos de este domingo, quedó confirmado el mapa del torneo que comenzará en marzo.

Hoy 14:42

Con los ascensos consumados este domingo, quedaron definidos los 37 participantes del Torneo Federal A 2026, certamen que volverá a tener a Sarmiento de La Banda como único representante de Santiago del Estero.

El Profe afrontará una nueva temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, con el objetivo de ser protagonista y sostener la plaza santiagueña en un torneo cada vez más competitivo. El sorteo del fixture se realizará a fin de mes.

Los cuatro nuevos ascendidos

El cuadro definitivo se completó con los ascensos de:

  • Tucuman Central
  • Defensores de Puerto Vilelas
  • Escobar Futbol Club
  • Fundacion Amigos por el Deporte

De esta manera, el Federal A 2026 ya tiene su mapa completo, con equipos de todo el país.

Todos los equipos del Torneo Federal A 2026

A continuación, el listado completo de clubes que competirán en la próxima edición:

  • 9 de Julio de Rafaela
  • Alvarado
  • Atenas de Rio Cuarto
  • Atletico Club San Martin
  • Bartolome Mitre
  • Boca Unidos
  • Cipolletti
  • Circulo Deportivo
  • Costa Brava
  • Defensores de Puerto Vilelas
  • Defensores de Belgrano de Villa Ramallo
  • Deportivo Argentino de Monte Maiz
  • Deportivo Rincon
  • Douglas Haig
  • El Linqueño
  • Escobar Futbol Club
  • Fundacion Amigos por el Deporte
  • Germinal
  • Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy
  • Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
  • Guillermo Brown
  • Huracan Las Heras
  • Independiente de Chivilcoy
  • Juventud Antoniana
  • Juventud Unida Universitario
  • Kimberley
  • Olimpo
  • San Martin de Formosa
  • Santamarina
  • Sarmiento de La Banda
  • Sarmiento de Resistencia
  • Sol de America de Formosa
  • Sol de Mayo
  • Sportivo Atletico Club
  • Sportivo Belgrano
  • Tucuman Central
  • Villa Mitre

Con este panorama, Sarmiento de La Banda tendrá nuevamente la responsabilidad de representar a Santiago del Estero en un campeonato federal exigente y de largo recorrido, donde el objetivo será pelear arriba y soñar con el ascenso a la Primera Nacional.

