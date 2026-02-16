Sarmiento ya conoce a todos sus rivales en el Torneo Federal A 2026

Con los cuatro ascensos de este domingo, quedó confirmado el mapa del torneo que comenzará en marzo.
Con los ascensos consumados este domingo, quedaron definidos los 37 participantes del Torneo Federal A 2026, certamen que volverá a tener a Sarmiento de La Banda como único representante de Santiago del Estero.
El Profe afrontará una nueva temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, con el objetivo de ser protagonista y sostener la plaza santiagueña en un torneo cada vez más competitivo. El sorteo del fixture se realizará a fin de mes.
El cuadro definitivo se completó con los ascensos de:
De esta manera, el Federal A 2026 ya tiene su mapa completo, con equipos de todo el país.
A continuación, el listado completo de clubes que competirán en la próxima edición:
Con este panorama, Sarmiento de La Banda tendrá nuevamente la responsabilidad de representar a Santiago del Estero en un campeonato federal exigente y de largo recorrido, donde el objetivo será pelear arriba y soñar con el ascenso a la Primera Nacional.