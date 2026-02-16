Sarmiento ya conoce a todos sus rivales en el Torneo Federal A 2026

Con los cuatro ascensos de este domingo, quedó confirmado el mapa del torneo que comenzará en marzo.

Hoy 14:42

Con los ascensos consumados este domingo, quedaron definidos los 37 participantes del Torneo Federal A 2026, certamen que volverá a tener a Sarmiento de La Banda como único representante de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Profe afrontará una nueva temporada en la tercera categoría del fútbol argentino, con el objetivo de ser protagonista y sostener la plaza santiagueña en un torneo cada vez más competitivo. El sorteo del fixture se realizará a fin de mes.

Los cuatro nuevos ascendidos

El cuadro definitivo se completó con los ascensos de:

Tucuman Central

Defensores de Puerto Vilelas

Escobar Futbol Club

Fundacion Amigos por el Deporte

De esta manera, el Federal A 2026 ya tiene su mapa completo, con equipos de todo el país.

Todos los equipos del Torneo Federal A 2026

A continuación, el listado completo de clubes que competirán en la próxima edición:

9 de Julio de Rafaela

Alvarado

Atenas de Rio Cuarto

Atletico Club San Martin

Bartolome Mitre

Boca Unidos

Cipolletti

Circulo Deportivo

Costa Brava

Defensores de Puerto Vilelas

Defensores de Belgrano de Villa Ramallo

Deportivo Argentino de Monte Maiz

Deportivo Rincon

Douglas Haig

El Linqueño

Escobar Futbol Club

Fundacion Amigos por el Deporte

Germinal

Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy

Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay

Guillermo Brown

Huracan Las Heras

Independiente de Chivilcoy

Juventud Antoniana

Juventud Unida Universitario

Kimberley

Olimpo

San Martin de Formosa

Santamarina

Sarmiento de La Banda

Sarmiento de Resistencia

Sol de America de Formosa

Sol de Mayo

Sportivo Atletico Club

Sportivo Belgrano

Tucuman Central

Villa Mitre

Con este panorama, Sarmiento de La Banda tendrá nuevamente la responsabilidad de representar a Santiago del Estero en un campeonato federal exigente y de largo recorrido, donde el objetivo será pelear arriba y soñar con el ascenso a la Primera Nacional.