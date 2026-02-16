“Podemos desear a otras personas”: Melody Luz habló sin filtros sobre su relación con Alex Caniggia

La artista contó cómo construyen la confianza en la pareja y qué aprendió después de sufrir infidelidades.

Hoy 15:26

Melody Luz habló sin filtros sobre su relación con Alex Caniggia. Durante una nota, dio detalles del acuerdo de pareja que tienen actualmente luego de las infidelidades que descubrió durante su embarazo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Estamos en un vínculo monogámico”, aseguró la bailarina por el presente de su vínculo con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.

“Yo también me estoy replanteando el deseo fuera del amor. A veces podés desear a otras personas o que te calienten, pero eso no significa que te amen menos”, reflexionó Melody en su charla para el podcast de La Tía Sebi.

En ese sentido, fue contundente al recordar el momento más difícil que atravesaron como pareja. “Me parece una falta de respeto hablarte con otras si tu mujer está por parir y te estás por ir a España tres meses”, manifestó por lo que vivió con Alex.

Consultada sobre si logró perdonarlo, Melody fue honesta: “No te puedo decir que lo perdoné 100%. Porque un proceso tan lindo como llevar vida adentro y saber que tu pareja se está hablando con otras…”.

Luego de eso, lanzó una profunda frase en la que dejó en claro el dolor que vivió durante los meses de gestación. “Yo le dije a él: ‘Si yo sabía que esto iba a ser así, yo no sé si la hubiese tenido a Venezia’”.

“Es algo que me duele porque a Venezia la amo con todo mi corazón. Pero pasar un proceso tan lindo sabiendo que vos me estás faltando el respeto es como querer pegar un vaso de vidrio”.