Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de El Padrino

Tenía 95 años. La noticia fue confirmada por su familia y generó conmoción en el mundo del cine.

Hoy 15:36

El actor estadounidense Robert Duvall, una de las figuras más influyentes de la historia de Hollywood, murió a los 95 años. El fallecimiento fue confirmado por su esposa, Luciana Duvall, en declaraciones al medio británico The Daily Mail.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Con una trayectoria que se extendió por más de siete décadas, Duvall dejó una huella indeleble en el cine gracias a su versatilidad interpretativa y su presencia en clásicos inolvidables. Alcanzó fama mundial por su papel de Tom Hagen en El Padrino y su secuela, aunque también brilló en producciones emblemáticas como Apocalypse Now, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación.

Su muerte marca el adiós a una leyenda del séptimo arte, cuya obra continúa siendo referencia para nuevas generaciones de cineastas y actores.