Se lesionó Nico González y encendió las alarmas en Atlético de Madrid y la Selección Argentina

El delantero del Colchonero sufrió una lesión muscular en el muslo: estaría de baja por, al menos, tres semanas. Scaloni seguirá de reojo su recuperación.

El argentino Nico Gonzalez, extremo del Atletico de Madrid, sufrió una lesión muscular en el muslo y estará fuera de las canchas al menos tres semanas, según informó el club español. La baja incluye compromisos decisivos en todas las competiciones.

El futbolista sintió molestias en el encuentro del domingo ante el Rayo Vallecano y este lunes fue sometido a estudios médicos que confirmaron la dolencia.

El parte oficial indicó que el jugador realizará sesiones de fisioterapia y trabajos de readaptación en el gimnasio, y que su evolución determinará el regreso a la competición. Si bien no se precisó un plazo exacto, este tipo de lesiones demanda como mínimo tres semanas de recuperación.

Partidos clave que se pierde

La ausencia de Nico impacta fuerte en el calendario del conjunto rojiblanco. No podrá estar en la eliminatoria de UEFA Champions League ante el Club Brugge, ni en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al FC Barcelona.

Tampoco estará disponible para los compromisos de La Liga contra RCD Espanyol, Real Oviedo y Real Sociedad.

Además, la baja se suma a la de Pablo Barrios, quien también se recupera de una lesión muscular y no participó en los últimos encuentros ante Real Betis, Barcelona y Rayo.

Atento Scaloni pensando en la Finalissima

La situación también es seguida de cerca por Lionel Scaloni, entrenador de la Seleccion Argentina, a un mes y medio de la Finalissima.

La Albiceleste enfrentará a Seleccion de Espana el próximo 27 de marzo en el Estadio Lusail, en un duelo que reunirá a los campeones de América y Europa.

El cuerpo técnico argentino aguardará la evolución del extremo, pieza habitual en las convocatorias, con la expectativa de que pueda llegar en condiciones al compromiso internacional.