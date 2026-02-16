Los desgarradores mensajes en las redes para despedir al docente Iván Bellido

El docente del instituto San Pedro Nolasco falleció este domingo y generó gran conmoción en la comunidad educativa.

El profesor Iván Bellido, quien se desempeñaba como docente en el Instituto San Pedro Nolasco de la Capital santiagueña, falleció el último domingo.

Su deceso generó gran conmoción en la comunidad educativa y en quienes lo conocían. Así quedó reflejado en las redes sociales donde los amigos, allegados, compañeros de trabajo y familiares lo despidieron con mensajes de congoja.

Hasta el propio colegio donde se desempeñaba, en el nivel primario, lo despidió con sentidas palabras. Allí, indicaron desempeñaba un gran trabajo en la escuela primaria del Bachillerato Humanista.

Luisito Abdala, amigo del profesor Bellido, también le dedicó palabras emotiva. Se sumó Leisa Leguizamón, compartiendo además el link de la noticia de Diario Panorama. “Me quedo con los mejores recuerdos de nuestra juventud”, posteó.

Aquí algunos mensajes:

