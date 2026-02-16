Deportivo Riestra y Newell’s cierran la fecha buscando el primer triunfo

El Malevo recibe a la Lepra en el partido que le bajará el telón al quinto capítulo del Torneo Apertura.

Hoy 16:28

Deportivo Riestra y Newells Old Boys se medirán desde las 19.00 en el Estadio Guillermo Laza, por la quinta fecha del Torneo Apertura 2026. Ambos equipos aún no lograron ganar en el certamen y necesitan un triunfo urgente para cortar la mala racha.

El encuentro será televisado por ESPN Premium, con arbitraje de Pablo Echavarria y Nicolas Lamolina a cargo del VAR.

El Blanquinegro no encuentra regularidad en este inicio de temporada. Más allá de mantener su tradicional intensidad y solidez en el roce, el equipo no logra traducir esa fortaleza en resultados.

La derrota por la mínima ante Estudiantes de La Plata dejó preocupación, pese a otra destacada actuación de Nacho Arce. Las dificultades para reaccionar ante la adversidad y la falta de eficacia ofensiva explican su presente.

Riestra marcha en la penúltima posición del Grupo A y ocupa el puesto 28° en la tabla general, un escenario que enciende alarmas en el Bajo Flores.

En Rosario el panorama tampoco es alentador. La dura caída frente a Defensa y Justicia en el Estadio Marcelo Bielsa profundizó la crisis de resultados y funcionamiento.

La dupla técnica Orsi-Gómez trabaja contrarreloj para encontrar un esquema estable y consolidar intérpretes que le den identidad al equipo. Hoy, Newell’s ocupa el puesto 29° en la tabla anual y también navega en el fondo de la Zona A.

Aunque recién se disputa la quinta fecha, la urgencia es total. Ninguno ganó en el torneo y, si el campeonato terminara hoy, deberían disputar un desempate por el descenso a la Primera Nacional 2027.

El partido en el Guillermo Laza aparece como una oportunidad clave para cambiar el ánimo, sumar confianza y empezar a salir del fondo. Para Riestra y Newell’s, más que tres puntos, está en juego el futuro inmediato.